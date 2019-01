Chelsea naar finale League Cup na penaltyreeks tegen Spurs

Samenvatting Uitblinker Promes helpt Sevilla aan zege in eerste duel met Barça

0:45 Sevilla heeft de eerste ontmoeting van het tweeluik in de kwartfinale van de Spaanse beker gewonnen van FC Barcelona. Het duel in het zuiden van Spanje eindigde in 2-0. Quincy Promes blonk uit en was met een assist zeer belangrijk voor zijn ploeg.