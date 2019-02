Chelsea revancheert zich tegen Spurs, ook United en Arsenal winnen

Arsenal kende een zorgeloze woensdagavond. In eigen huis werd middenmoter Bournemouth met 5-1 naar de pijnbank geleid, waardoor het in de strijd om plek 4 - en bijbehorend Champions League-ticket - de voorsprong van één punt op Manchester United behoudt. United kwam vanavond namelijk zelf ook in actie, op bezoek bij Crystal Palace: 1-2. Romelu Lukaku was met twee doelpunten de grote man bij de Red Devils, die sinds de komst van Ole Gunnar Solskjaer in december nog altijd geen competitiewedstrijd hebben verloren (9x winst en 2x gelijk). United is er tevens voor de eerste keer in zijn historie in geslaagd acht uitwedstrijden op rij te winnen, in alle competities.



Southampton deed belangrijke zaken in de strijd tegen degradatie door op St. Mary's nummer 19 Fulham nog verder in de problemen te werken. De ploeg van Ralph Hassenhüttl klimt dankzij de 2-0 zege uit de degradatiezone en zet Fulham op een achterstand van liefst tien punten.