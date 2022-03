Chelsea sluit hectische dag af met winst bij hekkensluiter Norwich City

Trevoh Chalobah kopte al in de derde minuut raak uit een hoekschop van Mason Mount. De voormalig middenvelder van Vitesse maakte er zelf in de veertiende minuut 0-2 van. In de 69e minuut werd het 1-2 toen Teemu Pukki een strafschop benutte. Chelsea zag de tegenstander aandringen en benutte de verkregen ruimte via Kai Havertz, die doelman Tim Krul in de slotminuut met een schot in de linker bovenhoek passeerde.