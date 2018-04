Chelsea voelt hete adem van Arsenal in strijd om CL-tickets

Lange tijd leek er voor Chelsea geen vuiltje aan de lucht op Stamford Bridge. De ploeg van Antonio Conte opende snel de score - door César Azpilicueta - en had weinig te duchten van de Hammers. Tot Hernández in de 73ste minuut toesloeg.



Voor Chelsea is de vijfde plek in de eindstand van de Premier League nog het hoogst haalbare. Chelsea staat met nog zes wedstrijden te spelen op tien punten van nummer vier Tottenham Hotspur. Het onderlinge duel vorige week eindigde in 3-1 voor de Spurs. De eerste vier plaatsen zich in Engeland voor de Champions League. Chelsea kan zich als nummer vijf plaatsen voor de Europa League.



De wisselvallige ploeg van coach Antonio Conte hoopt nog wel op de eindzege in de FA Cup. In de halve finales speelt Chelsea over twee weken thuis tegen Southampton.