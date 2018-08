Chili gastheer van eerste Copa Libertadores-finale over één duel

Tot en met dit jaar ging de eindstrijd over twee duels, thuis en uit.



Het Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (48.665 plaatsen) in Santiago is aangewezen als locatie voor de finale. Het stadion, dat geen vaste bespeler heeft, werd geopend in 1938 en voor het laatst gerenoveerd in 2010. De laatste jaren worden er naast wedstrijden van de nationale ploeg van Chili ook concerten gehouden door artiesten als Shakira, Rihanna, Madonna, Justin Bieber, Bruno Mars, Coldplay en U2.