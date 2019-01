China en Zuid-Korea door naar volgende ronde Azië Cup

Het gaat Eljero Elia nog niet snel genoeg bij Basaksehir

19:28 De oefenwedstrijd van ADO tegen Basaksehir was vanavond voor velen een weerzien met Eljero Elia. De Hagenaar was zelf ook blij dat hij in het met 3-1 gewonnen oefenduel met zijn oude club mocht spelen. ,,Want het gaat met mij ook eindelijk weer de goede kant op”, aldus de voormalige international.