‘Chinees’ Inter koerst af op glorie én totale ondergang

Geen toestemming voor Torino Nieuwe coronasoap in Serie A: Lazio op het veld, maar Torino komt niet opdagen

2 maart Kunt u zich de soap van Juventus-Napoli op 14 oktober nog herinneren? De spelers van Juventus kwamen strak in pak naar het stadion, terwijl ze al wisten dat Napoli niet zou komen opdagen vanwege coronabesmettingen in de selectie. Vanavond gebeurde in Stadio Olimpico in Rome hetzelfde bij Lazio tegen Torino.