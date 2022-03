Christian Eriksen, een voetballer om een zwak voor te hebben: ‘Hij heeft de gunfactor’

Video Andre Onana betrokken bij frontale botsing in Kameroen, auto volledig in de prak

Andre Onana is vanochtend betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in Kameroen. De doelman van Ajax reisde af naar zijn geboorteland voor interlands met de nationale ploeg, maar kwam keihard in botsing met een andere auto. Volgens zijn zaakwaarnemer is de 25-jarige doelman ongedeerd.

22 maart