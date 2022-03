Christian Eriksen negen maanden na hartstilstand terug in Deense selectie voor duel met Oranje

Drie dagen na het duel met het Nederlands elftal neemt Denemarken het in Kopenhagen op tegen Servië. In Kopenhagen ging Eriksen afgelopen zomer tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland naar de grond nadat hij was getroffen door een hartstilstand.

Denemarken heeft zich net als Oranje geplaatst voor het WK in Qatar, later dit jaar. Begin dit jaar liet Eriksen al optekenen dat deelname aan het WK zijn doel is. ,,Het WK zit voortdurend in mijn gedachten. Of ik zal worden geselecteerd, is iets anders, maar het is mijn droom om terug te keren als international. Tot die tijd ga ik gewoon voetballen en wil ik bewijzen dat ik weer terug kan komen op mijn oude niveau. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.”