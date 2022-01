Cillessen keept prima maar krijgt er toch vier om de oren op bezoek bij Real Madrid

Jubileumgoal BenzemaReal Madrid heeft zich hersteld van de nederlaag vorige week tegen Getafe. De koploper in de Spaanse La Liga was op eigen veld duidelijk te sterk voor Valencia, mede dankzij een jubileumgoal van Karim Benzema: 4-1. Doelman Jasper Cillessen speelde een prima wedstrijd voor de bezoekers, maar kon een afgetekende nederlaag uiteindelijk niet voorkomen.

De nederlaag tegen Getafe was pas het tweede verlies voor Real in de competitie van dit seizoen. Coach Carlo Ancelotti mopperde dat zijn spelers de kerstvakantie een dag te lang hadden gevierd, maar zag zaterdag in stadion Bernabéu een andere ploeg. Al duurde het even voordat er gescoord werd. Valencia dankte daarvoor Jasper Cillessen. De Nederlandse doelman redde vroeg in de wedstrijd op een kopbal van Eder Militao en pareerde ook een schot van Marco Asensio.

Nadat Luka Modric ook nog de onderkant van de lat had geraakt, kwam de openingstreffer kort voor rust uit een strafschop. Casemiro was gestuit door Omar Alderete. Benzema schoot vanaf 11 meter raak. Het was zijn driehonderdste doelpunt voor Real in alle competities.

Benzema vierde op eeuwige lijst

Na rust liep Real snel weg via tweemaal Vinícius Júnior. Doelman Thibaut Courtois redde knap op een inzet van Daniel Wass. Nadat Gonçalo Guedes namens Valencia had gescoord uit een strafschop (in tweede instantie), was het Benzema die ook zijn 301ste maakte: 4-1.

Met zijn 301 doelpunten in alle competities staat Benzema vierde op de eeuwige topscorerslijst van de ‘Koninklijke’. De Portugese clubtopscorer Cristiano Ronaldo (451 doelpunten) zal Benzema niet inhalen. Maar het aantal treffers van de clublegendes Raúl (323) en Alfredo di Stéfano (308) is binnen bereik.

Real heeft nu 8 punten voorsprong op Sevilla, dat wel twee duels minder heeft gespeeld. De voorsprong op Barcelona, dat eerder op de avond punten morste ondanks een goal van Luuk de Jong, bedraagt 17 punten. De Catalanen hebben nog wel een wedstrijd tegoed.

