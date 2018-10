Cillessen: Natuurlijk komen De Ligt en De Jong graag naar Barça

Volgens de tweede doelman van de Spaanse kampioen komen de twee talentvolle Ajacieden graag naar Camp Nou. ,,FC Barcelona is een van de beste clubs ter wereld. Natuurlijk willen zij hier ook voetballen”, stelt de Oranje-keeper in gesprek met Diario Sport , een van de twee Catalaanse sportkranten waar beide spelers al regelmatig op de cover stonden.

Cillessen zegt in een video op de Catalaanse website dat hij tijdens de laatste interlandperiode bij het Nederlands elftal aan de tafel zat met de twee jonge Ajacieden. ,,Tijdens het eten sprak ik met hen over de club. Zij zeiden dat ze FC Barcelona een geweldige club vinden. Maar dat geldt voor al mijn teamgenoten bij Oranje. Iedereen wil bij FC Barcelona voetballen.”

‘Nog niet in januari’

Of hij dus ooit ook bij FC Barcelona samenspeelt met De Ligt en De Jong is maar de vraag. ,,Het talent druipt eraf bij die twee. De Ligt is pas negentien jaar maar hij is zo sterk, zowel fysiek als mentaal. De Jong lijkt wel op Sergio Busquets. Je mist hem als hij er niet is. Dat geldt ook voor De Jong, al is hij natuurlijk nog lang niet zo goed als Busquets.”