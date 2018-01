Cillessen ongelukkig bij gelijkspel Barça in Copa del Rey

Tottenham komt tegen defensief West Ham niet verder dan gelijkspel

4 januari Tot de 70ste minuut schoot West Ham United geen enkele keer op het doel van Tottenham Hotspur. Totdat Pedro Obiang op prachtige wijze de bal in de bovenhoek ramde. De Spurs leken in eigen huis onderuit te gaan, maar zes minuten voor tijd was daar Son Heung-Min die zijn ploeg naar 1-1 knalde.