City-coach Guardiola rekent op zijn spelers

,,Niemand weet wat er gaat gebeuren, maar gezien de afgelopen maanden maak ik me geen zorgen. We hebben dit helemaal zelf opgebouwd, dag voor dag en wedstrijd voor wedstrijd. Het is nog niet afgerond, we zijn nog niet klaar. We gaan in beroep als club en zullen zien wat er gaat gebeuren.”



Eerder had de Spaanse coach al laten optekenen dat hij voornemens is bij de club te blijven. Over spelers die met andere clubs gaan praten of dat al hebben gedaan, maakt hij zich evenmin zorgen. ,,De spelers zijn vrij om te praten."