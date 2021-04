City diept kloof verder uit door winst bij Leicester, Ziyech geofferd bij afgang Chelsea

Het verschil tussen Manchester City en Leicester City is nu maar liefst achttien punten. Manchester United staat er nog tussen, met een punt meer dan Leicester City. Chelsea staat vierde, met een achterstand van vijf punten op Leicester City. Benjamin Mendy zette Manchester City na bijna een uur op voorsprong. De Fransman schoot raak, nadat Leicester er maar niet in slaagde de bal fatsoenlijk uit het eigen strafschopgebied te krijgen. In de 74ste minuut zorgde Gabriel Jesus voor nummer twee. De Braziliaan deed dat op aangeven van Engelse international Raheem Sterling, die als invaller nog niet zo gek lang in het veld stond. Nathan Aké, lang geblesseerd geweest, zat op de bank bij Manchester City.

Rood Silva nekt Chelsea

Eerder op de dag verloor nummer vier Chelsea van West Bromwich Albion, 2-5. De rode prent voor de Braziliaan Thiago Silva in de 29ste minuut was het kantelpunt van de wedstrijd. De verdediger, die terugkeerde van een dijbeenblessure, kreeg zijn tweede gele kaart na een wilde tackel. Tuchel wisselde daarna de aanvallende Ziyech voor verdediger Andreas Christensen.

Kort voor de rode kaart was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de Londenaren. Een minuut eerder had Christian Pulisic Chelsea op voorsprong getikt, nadat hij het snelst reageerde op een vrije trap Marcos Alonso. De inzet van de Spanjaard belandde op de paal, waarna Pulisic simpel kon afmaken.

Weer twee goals Robinson tegen Chelsea

West Brom profiteerde uitstekend van de manmeersituatie en maakte nog voor rust 1-2. Beide treffers kwamen op naam van de Braziliaan Matheus Pereira. Na de pauze ging de ploeg van Sam Allardyce vrolijk verder. Callum Robinson schoot na een strakke voorzet kiezelhard binnen, waarna Mbaye Diagne na een counter de 1-4 op het scorebord zette. Chelsea deed met een fraaie aanval, waar Mason Mount het eindstation was, nog wat terug. Uiteindelijk bepaalde Robinson met zijn tweede treffer via een fraaie stift de eindstand op 2-5. Het was voor de nummer 19 van de Premier League de eerste uitzege bij Chelsea sinds 1978. Robinson scoorde eerder dit seizoen ook al twee keer tegen Chelsea, toen het na een 3-0 nog 3-3 werd op The Hawthorns. De 26-jarige spits staat nu op vier goals in 22 wedstrijden dit seizoen, allemaal tegen Chelsea.

Chelsea woensdag tegen FC Porto

Het was de eerste nederlaag voor Chelsea onder de Duitse coach Thomas Tuchel, die 27 januari zijn eerste duel coachte tegen Wolverhampton Wolverhampton (0-0). De opvolger van Frank Lampard was uitstekend begonnen bij de club uit Londen met tien overwinningen, vier gelijke spelen en een doelsaldo van 17-2. Zijn vijftiende duel liep dus uit op een grote vernedering, maar Chelsea kan zich al snel revancheren. Woensdagavond wacht de uitwedstrijd bij FC Porto in de kwartfinales van de Champions League, nadat Chelsea in de achtste finales knap afrekende met de Spaanse koploper Atlético Madrid (3-0 over twee wedstrijden).



Chelsea staat nog op de vierde plaats in de Premier League, maar West Ham United, Tottenham Hotspur, Liverpool en Everton azen ook nog allemaal op het Champions League-ticket voor volgend seizoen.