City doorbreekt magische grens van honderd goals

Manchester City is al lang en breed kampioen, maar had nog als doel om de doelpuntengrens van honderd te doorbreken. Leroy Sané opende de score tegen West Ham United waarmee City op 99 goals stond en dus op jacht mocht naar die honderdste. Die kreeg de ploeg van coach Pep Guardiola cadeau van de Argentijnse verdediger Zabaleta, tussen 2008 en 2017 speler van Manchester City.

In slechts vier seizoen werd de magische grens van honderd goals doorbroken. Chelsea was de eerste in 2009/2010 (103 goals), Liverpool deed het in 2013/2014 (101) en ook Manchester City zelf deed het al een keer eerder: in 2013/2014. City kan dus nog het record van 103 goals in één seizoen doorbreken.