City kan titel ruiken na winst op Tottenham

City naam resoluut het heft in handen en Tottenham had weinig in te brengen. In de 22ste minuut opende Gabriel Jesus de score op voorzet van Vincent Kompany. Drie minuten later was het weer raak: Illkay Gündogan benutte een strafschop en bracht de Citizens op 2-0. Christian Eriksen scoorde vlak voor rust de aansluitingstreffer voor de Spurs.