City kleineert Arsenal en pakt eerste prijs onder Guardiola

Het is de vierde keer dat Manchester City met de Carabao Cup (ook wel League Cup) in handen staat. Eerder won City de cup in 1970, 1976, 2014 en 2016. Dat ook 2018 aan dat lijstje toegevoegd mag worden, werd eigenlijk al na achttien minuten duidelijk. Dat was het moment dat Sergio Agüero, na een handig duwtje ten opzichte van Shkodran Mustafi, de score opende namens de ploeg van coach Pep Guardiola. Bijzonder aandeel in die goal was voor doelman Claudio Bravo, die met een uittrap de assist verzorgde. Arsenal bakte er in het restant van de wedstrijd weinig van en na rust deed City de ploeg van Arsène Wenger definitief de das om. Vincent Kompany tikte na bijna een uur spelen van dichtbij de 0-2 binnen, waarna David Silva niet veel later ook nog de 0-3 noteerde. Het Arsenal-publiek verliet vervolgens massaal het Wembley Stadium. The Gunners wisten geen enkele vuist meer te maken tegen de aanstaande kampioen van Engeland. Het was voor Arsenal de derde keer op rij dat de finale van de League Cup werd verloren. In 2011 en 2007 werd er verloren van respectievelijk Birmingham City en Chelsea.

Prijzenjacht

Het zal ongetwijfeld niet de laatste prijs zijn van The Citizens dit seizoen. De ploeg van Guardiola ligt in de Premier League een straatlengte voor op de nummer twee, Manchester United. Het verschil is dertien punten, terwijl City nog een wedstrijd tegoed heeft.



City is bovendien nog actief in de Champions League. Daarin neemt de ploeg het 7 maart op in de return tegen Basel. De heenwedstrijd in Zwitserland werd met 0-4 gewonnen en dus mogen Guardiola en co zich nagenoeg zeker opmaken voor de kwartfinale van het miljardenbal.



De FA Cup gaat City in elk geval niet winnen. De ploeg werd in dat toernooi vorige week uitgeschakeld door Wigan Athletic, waar Will Grigg de held was.