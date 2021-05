City moet titel uitstellen door goal Ziyech en penaltyflater Agüero, zege Liverpool

SamenvattingenManchester City heeft de derde landstitel in vier jaar tijd nog niet binnen. De ploeg van trainer Pep Guardiola had bij een overwinning op Chelsea een onoverbrugbaar gat geslagen met de concurrentie, maar Hakim Ziyech en Marcos Alonso staken daar een stokje voor: 1-2.

Dat de wedstrijd na een 1-0 voorsprong voor City nog kantelde was vooral heel pijnlijk voor Sergio Agüero. De clubtopscorer aller tijden van de Citizens, die na dit seizoen vertrekt, ging in de blessuretijd van de eerste helft hopeloos in de fout toen hij vanaf de stip de voorsprong kon verdubbelen. Zijn ‘Panenka’ werd eenvoudig uit de lucht geplukt door de Senegalese keeper Edouard Mendy. Het voorproefje op de Champions League-finale was even daarvoor opengebroken door Raheem Sterling.

Bekijk hier de penaltymisser van Sergio Agüero

Chelsea putte vertrouwen uit de misser van de Argentijn en kwam in de tweede helft sterker voor de dag. Na ruim een uur spelen bekroonde Ziyech zijn basisplaats met een schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied, die via de vingertoppen van doelman Ederson in het doel belandde. Het tweede Premier League-doelpunt van de oud-Ajacied werd diep in blessuretijd nog gevolgd door de winnende van Marcos Alonso.

Door het puntenverlies van City bedraagt de voorsprong van Manchester City op stadgenoot United dertien punten. De nummer twee van de Premier League heeft echter nog vijf duels te spelen en kan de achterstand in theorie nog goedmaken. Voor City staan er nog drie competitieduels op het programma: Newcastle United en Brighton uit en thuis tegen Everton.

Voor City was het de vijfde nederlaag van het seizoen. Een maand geleden ging de vorige thuiswedstrijd in de Premier League ook verloren. Leeds United was toen met 2-1 te sterk. Het is de eerste keer dat een ploeg van Guardiola twee opeenvolgende thuiswedstrijden in de competitie verliest.



Chelsea deed met de zege goede zaken in de strijd om plaatsing voor de Champions League. De ploeg van Ziyech staat nu op 64 punten, 6 meer dan nummer 5 West Ham United, dat nog een duel tegoed heeft. De eerste vier plaatsen zich voor de Champions League.



Ziyech, die een basisplaats had, werd een kwartier voor tijd gewisseld voor Callum Hudson-Odoi. Het was Ziyechs tweede doelpunt in de Premier League en zijn eerste sinds 31 oktober van vorig jaar, tegen Burnley.

Hakim Ziyech maakt de 1-1 voor Chelsea tegen Manchester City.

Sadio Mané maakt het eerste doelpunt. Liverpool, al enkele maanden geleden onttroond als kampioen, greep vanavond de strohalm in de spannende Engelse jacht op de Champions League-tickets. De ploeg van Jürgen Klopp won met 2-0 van Southampton door treffers van Sadio Mané en Thiago. Liverpool staat nu zesde in Engeland, op één punt van West Ham United en zes op de cruciale plek vier van Leicester City, dat wel een wedstrijd meer speelde dan de Hammers en de Reds. Liverpool heeft nog drie duels voor de boeg, waaronder komende donderdag de vorige week afgelaste kraker tegen aartsrivaal Manchester United.



Sadio Mané opende de score op Anfield, op aangeven van Mohamed Salah. Thiago tekende in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor de eindstand. Georginio Wijnaldum speelde de hele wedstrijd voor Liverpool. De middenvelder kopte even voor de openingstreffer op de lat.