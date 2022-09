City-spits Erling Haaland velt zijn oude club Dortmund met wereldgoal

De Engelsen kwamen in eigen huis na een klein uur spelen verrassend op achterstand door een treffer van Jude Bellingham. Pas tien minuten voor tijd trok John Stones met een snoeihard schot de stand gelijk voor Manchester City, waarvoor Nathan Aké de hele wedstrijd speelde: 1-1.

Stand poule G 1. Manchester City 2-6 (doelsaldo +5)

2. Borussia Dortmund 1-3 (doelsaldo +2)

3. FC Kopenhagen 1-1 (doelsaldo -3)

4. Sevilla 1-1 (doelsaldo -4)

Daarna was het Haaland die voor het schitterende slotakkoord zorgde. Na een voorzet buitenkantje rechts van João Cancelo werkte de spits de bal op acrobatische wijze in het doel. Invaller Donyell Malen was daarna nog dicht bij de 2-2, maar de oud-PSV’er kon een nederlaag van Dortmund niet meer afwenden.



In diezelfde groep speelden FC Kopenhagen en Sevilla in de Deense hoofdstad met 0-0 gelijk. Kevin Diks deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg. Mohamed Daramy, huurling van Ajax, speelde ruim zeventig minuten mee bij Kopenhagen.

Volledig scherm Erling Haaland schiet Manchester City op spectaculaire wijze naar de winst. © AFP

Juve verslikt zich in Benfica

Na de zege op Maccabi versloeg Benfica in Turijn ook Juventus. De Portugezen van coach Roger Schmidt kwamen nog wel vroeg in de wedstrijd op achterstand. Voormalig Ajacied Arek Milik scoorde al in de vierde minuut voor Juventus: 1-0.

Vlak voor de rust kwam Benfica op gelijke hoogte uit een strafschop, nadat Fabio Miretti op de voet van Gonçalo Ramos was gaan staan. João Mário schoot vanaf elf meter binnen. In de tweede helft bezorgde een andere oud-speler van Ajax, David Neres, Benfica uit de rebound de winst: 2-1.

Volledig scherm David Neres zet Benfica op voorsprong. © AP

Historische goal Chery en record voor Messi

Paris Saint-Germain heeft ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. De Franse landskampioen won met 2-1 bij Maccabi Haifa in Israël. Maar gemakkelijk ging het niet. De thuisploeg kwam op brutale wijze op voorsprong dankzij oud-eredivisie-speler Tjaronn Cherry: 1-0. Hij maakte de eerste treffer in de groepsfase van de Champions League.

Stand poule H 1. PSG 2-6 (doelsaldo +3)

2. Benfica 2-6 (doelsaldo +3)

3. Juventus 2-0 (doelsaldo -2)

4. Maccabi Haifa 2-0 (doelsaldo -4)

Tien minuten voor rust maakte Lionel Messi nog gelijk op aangeven van Mbappé. Het was zijn 126ste doelpunt in de Champions League. Hij scoorde tegen 39 verschillende tegenstanders. Een record. In de tweede helft bezorgde Mbappé, die op zijn beurt door Messi de diepte in was gestuurd, PSG met een bekeken schot de voorsprong. Neymar bepaalde de eindstand op 1-3.

Volledig scherm Tjaronn Chery met de 1-0 voor Maccabi Haifa. © REUTERS