City stapt naar CAS voor onderzoek naar Financial Fair Play

Manchester City zou ook gerommeld hebben met de cijfers van sponsorcontracten om een verlies van 11,5 miljoen euro in te dekken. De club is sinds 2008 in handen van de Abu Dhabi United Group, het bedrijf van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan.



Volgens de Amerikaanse krant The New York Times zou City voor deze overtredingen op de Financial Fair Play een uitsluiting van een seizoen voor de Champions League riskeren.