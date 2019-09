City vernedert Watford na krankzinnige start

5 goals in 18 minutenManchester City heeft voor het eerst in de historie van de Premier League vijf goals gemaakt in de eerste achttien minuten van de wedstrijd. De ploeg van Pep Guardiola liet helemaal niets heel van Watford, dat na achttien minuten tegen een historische 5-0 achterstand aan keek. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 8-0.

Ben Foster heeft het beroep waar zaterdagmiddag even helemaal niemand jaloers op was: doelman van Watford. David Silva had nog geen minuut nodig om de doelman voor het eerst te passeren in het Etihad Stadium. Na 52 seconden tikte hij een voorzet van, wie anders, Kevin De Bruyne binnen. The Citizens tekenden daarmee voor de snelste goal van het huidige Premier League-seizoen. Voor De Bruyne was het alweer zijn zesde assist van het seizoen, dat nog maar zes wedstrijden oud is.

De goal van Silva bleek een voorbode voor een krankzinnige eerste helft waarbij Watford-doelman Foster een nachtmerrie met hoofdletter ‘N’ beleefde. Met goals in minuut zes, twaalf, vijftien én achttien vlogen hem nog liefst vier goals om de oren binnen een ruim kwartier spelen. Sergio Agüero (strafschop, tevens zijn honderdste goal in het Etihad Stadium), Riyad Mahrez, Bernardo Silva en Nicolás Otamendi: allemaal werden ze geen strobreed in de weggelegd om namens Manchester City te scoren tegen Watford. Manchester City pakte zodoende na achttien minuten een 5-0 voorsprong. Iets wat nog nooit een ploeg lukte in de Premier League.

Manchester City was zodoende na achttien minuten al dicht bij de score die vorig seizoen in de finale van het FA Cup-toernooi werd neergezet: 6-0. Als dat in de eerste helft nog zou lukken, zou de formatie van Guardiola wederom een record neerzetten. Het lukte namelijk nog nooit een Premier League-club om in de eerste helft zes keer te scoren.



Het lukte The Citizens, waar Raheem Sterling op de bank zat, niet om ook dát record te pakken. Al mocht dat een klein wonder genoemd worden. Agüero en De Bruyne stuitten op de paal en Foster hield een inzet van Bernardo Silva ternauwernood uit zijn doel. Met nog wat meer geluk had Manchester City ook bij rust met 7-0 of 8-0 voor kunnen staan. Dat bleef Watford, dat vorige week nog met 2-2 gelijkspeelde tegen Arsenal, bespaard.

Volledig scherm Ben Foster treurt na wéér een goal. © Getty Images

Hattrick

Na rust deed Manchester City, waar oud-PSV’er Angeliño de gehele tweede helft mocht meedoen, het bepaald niet rustiger aan. Al binnen drie minuten hervatte de thuisploeg de jacht op de dubbele cijfers met een goal van Bernardo Silva. De Portugees maakte er vervolgens ook 7-0 van en daarmee maakte hij zijn allereerste hattrick in zijn loopbaan compleet. Hij was daarmee de derde Portugees in de Premier League die dat presteerde na Cristiano Ronaldo en Diogo Jota.



Er was na die zevende treffer nog liefst een halfuur te spelen in het Etihad Stadium, maar tot de 85ste minuut dacht Watford verdere schade te voorkomen. Tót een geweldige kanonskogel van De Bruyne, die na twee assists ook zijn eigen naam op het scoreformulier zette. De Belgische middenvelder bepaalde bovendien de eindstand op 8-0.



De kritieken die (de defensie van) Manchester City vorige week te verwerken kreeg na de 3-2 nederlaag op bezoek bij Norwich City zijn in één week tijd weggepoetst. Midweeks werd al met 0-3 van Shakhtar Donetsk gewonnen en nu dus met liefst 8-0 van Watford, dat twee weken geleden coach Javi Gracia nog inruilde voor Quique Flores. Manchester City staat nu tweede op twee punten van koploper Liverpool. Die ploeg gaat morgen op bezoek bij Chelsea.

Overige uitslagen

Volledig scherm Lys Mousset en Oliver McBurnie vieren de 0-2 van Sheffield United. © Getty Images Terwijl Manchester City Watford vernederde, leed Everton eveneens een zeer pijnlijke nederlaag. Op het eigen Goodison Park werd met 0-2 verloren van promovendus Sheffield United. Yerry Mina maakte een eigen goal bij The Toffees en Lys Mousset maakte er 0-2 van.



Het Burnley van Erik Pieters won met 2-0 op eigen veld van Norwich City. Chris Wood was met twee goals de gevierde man.

