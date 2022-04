City weer voorbij Liverpool, trefzekere Eriksen vernedert Ziyech, PSV-opponent gelijk tegen United

Video'sVirgil van Dijk is na een paar uurtjes alweer koploper af met Liverpool. Na de overwinning van The Reds op Watford (2-0) had concurrent Manchester City namelijk weinig moeite met Burnley, dat al na een half uur wist dat het geen resultaat ging overhouden aan het onderonsje met de nummer 1 van de Premier League: 0-2. Chelsea leed een pijnlijke thuisnederlaag tegen Brentford.

Manchester City zwaaide tot dusver de scepter in de Engelse competitie, met Liverpool in de achtervolging. De ploeg van Pep Guardiola speelde later op de dag bij laagvlieger Burnley, dus voor eigen publiek winnen van eveneens degradatiekandidaat Watford was het minste wat Jürgen Klopp en zijn spelers moesten doen, alvorens de twee topploegen elkaar volgende week in Manchester ontmoeten voor de grote kraker.

In de eerste helft was het Liverpool dat op Anfield het overwicht had, maar Watford echt zijn wil opleggen lukte nog niet. De eerste grote kans was halverwege de eerste helft nota bene voor de bezoekers, toen Juraj Kucka vrij kwam en de bal probeerde voorbij Alisson te schuiven. De Braziliaanse keeper hield zijn doel schoon en amper een minuut later lag hij er aan de andere kant in. Diogo Jota stond op de goede plek om een voorzet van Joe Gomez op fraaie wijze binnen te koppen. Het betekende 1-0 en alweer de veertiende competitietreffer van het seizoen voor de Portugese afmaker.

Halverwege leidde de thuisploeg, maar Watford-manager Roy Hodgson zal in de rust toch het idee hebben gehad dat er wat te halen viel. Na rust kwam zijn formatie er echter amper meer aan te pas. Liverpool spendeerde het grootste gedeelte van de tweede helft op de helft van de tegenstander, maar het verschil bleef telkens één en daardoor was het lang spannend op Anfield. Totdat de VAR vijf minuten voor tijd een overtreding van Kucka op Jota constateerde in het strafschopgebied en scheidsrechter Stuart Attwell niets anders kon doen dan naar de stip wijzen. Fabinho schoot de penalty feilloos in de bovenhoek om de drie punten definitief veilig te stellen.

Manchester City er weer overheen

Volledig scherm © REUTERS Maar zoals verwacht was de koppositie enkele uren later weer in handen van Manchester City. Op Turf Moor was het Kevin De Bruyne die in zijn 200ste Premier League-duel al na amper vijf minuten het net wist te vinden. Toen ook Ilkay Gündogan halverwege de eerste helft Burnley-doelman Nick Pope wist te verschalken, beloofde het al helemaal een lastige middag te worden voor de thuisploeg. Voor Gündogan betekende het maken van de 2-0 zijn 34ste doelpunt in de Engelse competitie, waarmee hij Mesut Özil achter zich laat als meest scorende Duitser. In de tijd die nog restte kreeg City nog een aantal kansen op meer, maar het bleef bij twee doelpunten in Burnley. De koploper gaat zich nu opmaken voor twee belangrijke wedstrijden. Allereerst is er op dinsdag de Champions League-ontmoeting met Atlético Madrid, volgende week zondag wacht Liverpool.

Eriksen te sterk voor Ziyech

Ondertussen beging een andere topploeg wél een misstap. Vanaf de eerste helft had Chelsea het in eigen huis moeilijk tegen Brentford. Hakim Ziyech was dicht bij de 1-0, maar alle doelpunten vielen na rust. Antonio Rüdiger opende de score met een machtige trap van ruime afstand, waarna Brentford razendsnel terug wist te slaan via Vitaly Janelt.



Niet veel later kon er echt feestgevierd worden in het uitvak, toen Christian Eriksen het eindstation was van een counter en er 1-2 van maakte. De Deense middenvelder was daarmee voor het eerst trefzeker sinds zijn comeback in de Premier League, na in de interlandperiode wel al een paar keer gescoord te hebben, onder meer tegen Oranje. Toen Janelt een half uur voor tijd ook nog eens voor de 1-3 tekende, stond niets een stunt meer in de weg. Brentford won met 1-4 van nummer 3 Chelsea, want ook Yoane Wissa scoorde nog.

Hakim Ziyech in duel met Christian Eriksen.

Manchester United - Leicester City

Leicester City heeft in de aanloop naar het eerste duel met PSV in de Conference League gelijkgespeeld tegen Manchester United. Op Old Trafford in Manchester werd het 1-1.

Kelechi Iheanacho zette Leicester na een uur met een kopbal op voorsprong, maar 3 minuten later maakte Fred al weer gelijk. Het was voor de Braziliaan zijn honderdste duel voor United, dat zesde blijft in de Premier League. Nummer 4 Arsenal heeft 3 punten meer en bovendien nog twee duels tegoed. De eerste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League. Leicester staat negende.

Bij United, dat al voor de negende keer gelijkspeelde, ontbrak Cristiano Ronaldo in de selectie. De Portugese sterspeler was er niet bij wegens ziekte. Leicester ontvangt PSV donderdag in de kwartfinales van de Conference League. Een week later treffen de clubs elkaar in Eindhoven.

