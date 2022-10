‘Clown’ Antony krijgt flinke kritiek na circusact, maar United-aanvaller stelt: ‘Ik ga er niet mee stoppen’

Met videoNatuurlijk ging het donderdagavond over de terugkeer van Cristiano Ronaldo in de selectie van Manchester United, maar dankzij zijn ploeggenoot Antony ging niet alle aandacht uit naar de Portugees. De Braziliaan baarde in het Europa League-duel met FC Sheriff (3-0) opzien door in de eerste helft de bal aan te nemen en een dubbele pirouette te draaien, om vervolgens de bal doodleuk in te leveren. Antony zegt zich niets aan te trekken van de kritiek.

Het opmerkelijke moment vond plaats in de 38ste minuut. Met de in genade aangenomen Cristiano Ronaldo in de basis had Manchester United het moeilijk om te scoren tegen Sheriff Tiraspol. Juist op het moment dat de druk begon toe te nemen, dacht Antony dat het verstandig was om bij een balaanname een dubbele pirouette te draaien, een van zijn kenmerkende acties uit zijn Ajax-tijd. Het zorgde voor een hoofdschuddende Erik ten Hag, die Antony na de rust in de kleedkamer achterliet. ,,Dat was op voorhand al besproken", zei hij daarover.



Het kwam uiteindelijk allemaal goed voor Manchester United. De ploeg van Ten Hag won met 3-0, mede door een goal van Ronaldo die vanuit de rebound de derde treffer binnenschoot. Maar na afloop ging het niet over de teruggekeerde Portugees, maar vooral over de actie van oud-Ajacied Antony. Manchester United-icoon Paul Scholes was niet te spreken over de maniertjes van de Braziliaan. ,,Ik houd van een beetje show en entertainment, maar zorg er dan op zijn minst voor dat de pass goed is", zei hij bij BT Sport.

Scholes vervolgt: ,,Wat levert zo'n actie hem op? Wat levert het bij een 4-0 voorsprong op en wat levert het bij een 0-0 stand op? Dit willen we toch niet zien? Zelfs in Brazilië niet. Ik vind het leuk om skills en entertainment te zien, maar nu gedraagt hij zich gewoon als een clown. Het is echt belachelijk. De reactie van Ten Hag zegt wat dat betreft genoeg", aldus Scholes over de hoofdschuddende trainer. ,,Hij passeert er geen speler mee, hij schakelt niemand uit en vermaakt ook niemand. Het staat 0-0 en vervolgens trapt hij de bal uit. Ik heb het hem ook vaak zien doen bij Ajax en zo is hij dus eenmaal, maar dit kan niet.”

Ten Hag kwam tijdens de persconferentie terug op het bewuste moment. ,,Ik heb daar geen problemen mee, als het maar functioneel is", aldus Ten Hag, die van zijn Braziliaanse speler verwacht dat hij vaker in het strafschopgebied van de tegenstander komt en meer tempo in zijn dribbels gooit. ,,Als er dan zo'n truc is, is het leuk zolang het functioneel blijft en je niet de bal verliest. Maar als het een truc is om de truc, dan zal ik hem corrigeren.”

Antony wil zelf overigens niets van de kritiek weten, zo maakte hij duidelijk via een bericht op Instagram. Over de beelden van zijn actie schreef hij de tekst: ,,We staan bekend om onze kunst en ik zal niet stoppen met doen wat me gebracht heeft waar ik nu ben.”



Manchester United is door de 3-0 zege door naar de volgende ronde. Zondag speelt de ploeg van Ten Hag thuis de Premier League-wedstrijd tegen West Ham United.

Ten Hag vindt dat Ronaldo met zijn doelpunt in de Europa League werd beloond voor zijn doorzettingsvermogen. ,,Hij bleef zichzelf juist positioneren. Hij gaf niet op en ik denk dat het daar in zijn hele carrière om draait. Daarom is hij zo goed”, zei Ten Hag. ,,Uiteindelijk kreeg hij er de beloning voor. De druk is er altijd. Ronaldo weet dat en we hebben ermee te dealen. Alle spelers van United weten dat. Maar alle topscorers hebben de bevestiging nodig dat ze het kunnen.” Volgens Ten Hag kan de goal van de Portugees zomaar een kleine doorbraak zijn. ,,Vanavond heeft hij opnieuw zijn bevestiging gekregen en hij zal ervan groeien. Hij heeft honger, speelt met verlangen en wil zoveel mogelijk doelpunten maken. Hij moet veel investeren en het team moet ook veel investeren om hem te bedienen.”

