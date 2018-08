Club Brugge loopt ondanks goal Vormer averij op bij Antwerp

Video Hattrick voor Agüero bij overtuigen­de zege Manchester City

16:59 Na Chelsea, Bournemouth, Watford en Tottenham Hotspur heeft ook Manchester City de tweede overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van Pep Guardiola was in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen veel te sterk voor Huddersfield Town: 5-1. Sergio Agüero maakte zijn negende hattrick in de Premier League.