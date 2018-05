Club Brugge loopt uit op concurrentie

Brugge, met in de basis de Nederlanders Ruud Vormer, Jordy Clasie en Stefano Denswil, keek in Charleroi lang tegen een 1-0-achterstand aan. De Iraniër Kaveh Rezaei bracht de thuisploeg uit een strafschop op voorsprong.

In minder dan tien minuten tijd kantelde Brugge in de tweede helft de wedstrijd. Vormer maakte de gelijkmaker uit een vrije trap. Zeven minuten later zorgde Hans Vanaken, in het veld gekomen voor Clasie, op aangeven van Jelle Vossen voor de 1-2. Twee minuten later maakte Vossen zelf de 3-1.