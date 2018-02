Club Brugge met Vermeer op doel uit bekertoernooi

Locadia klaar voor debuut in de Premier League

8 februari Jürgen Locadia is klaar om zijn debuut te maken bij Brighton & Hove Albion in de Premier League. Trainer Chris Hughton heeft de van PSV overgenomen aanvaller opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen Stoke City. ,,Hij heeft nu anderhalve week getraind en is klaar om te spelen."