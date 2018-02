Club Brugge speelt voor vierde keer op rij gelijk

Mehdi Carcela-González had Standard Luik na ruim een half uur op 1-0 gezet. De Nigeriaan Dennis maakte 18 minuten voor tijd gelijk, de invaller stond nog geen 10 minuten in het veld. Clasie werd in de slotminuut nog gewisseld voor Timmy Simons, die daarmee de oudste veldspeler ooit in de hoogste klasse van het Belgische voetbal werd. De oud-PSV'er is 41 jaar en 76 dagen.