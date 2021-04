Club Brugge wint ook zonder Lang van Kortrijk

Real Sociedad wint Baskische finale en pakt Copa del Rey van vorig seizoen

23:38 Real Sociedad heeft voor de tweede keer in de clubhistorie de Spaanse beker gewonnen. De club uit San Sebastian versloeg in de uitgestelde finale de Baskische rivaal Athletic Club met 1-0, door een benutte penalty van Mikel Oyarzabal. De ontknoping van het Spaanse bekertoernooi van vorig seizoen was vanwege de coronapandemie negen maanden verschoven.