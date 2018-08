Club Brugge wint ruim bij Zulte

Halverwege was het al 0-3. Florian Tardieu schoot in eigen doel, daarna waren Kaveh Rezaei en Dennis succesvol voor 'Club'. Na de hervatting maakte de Nederlander Arnaut Danjuma Groeneveld het volgende doelpunt.



In de slotfase kwam de thuisclub door Thomas Buffel (81ste minuut) en Theo Bongonda (90ste) nog enigszins terug. In extra tijd zorgde Mats Rits voor de 2-5.

Naast Groeneveld waren ook Ruud Vormer en Stefano Denswil basisspeler bij Club Brugge, dat voorlopig leider is in België.