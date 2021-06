Clubicoon Sergio Ramos vertrekt na zestien jaar bij Real Madrid

Ramos speelde sinds 2005 voor Real Madrid. De Koninklijke nam hem destijds over van Sevilla. In zestien seizoenen in Madrid won Ramos alles wat er te winnen viel. Vier keer won Ramoso met Real de Champions League en even vaak kroonde Real zich met de verdediger in de gelederen tot wereldkampioen. Verder staan er liefst vijf landstitels, twee keer de Copa del Rey, vier Europese supercups en vier Spaanse supercups op zijn palmares.