Clubicoon ziet HSV niet meer promoveren naar Bundesliga

Clubicoon Uwe Seeler is pessimistisch gestemd over Hamburger SV. De inmiddels 87-jarige oud-voetballer, een grootheid in Duitsland, vreest dat HSV nooit meer terugkeert in de Bundesliga.

,,Ik ben bang dat we nooit meer promoveren. Erger, als we niet oppassen en het elftal niet versterken, kan het wel eens gebeuren dat we nogmaals degraderen'', uit Seeler zijn zorgen in een interview met Sport Bild.

Voor het eerst in de clubhistorie ontbreekt Hamburger SV volgend seizoen in de Bundesliga. De zevenvoudig landskampioen wist zich in de laatste speelronde niet meer te handhaven op het hoogste niveau. HSV was de enige club die sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 op het hoogste niveau uitkwam. De winnaar van de Europa Cup 1 (1983) ontsnapte in 2014 en 2015 op het laatste moment aan degradatie. Dit seizoen ging het wel fout.

Seeler is wel te spreken over trainer Christian Titz, die in maart de ontslagen Bernd Hollerbach opvolgde. ,,Dat was een goede beslissing'', meent de voormalig aanvoerder van het Duitse elftal. ,,Hij heeft de afgelopen weken een goede indruk gemaakt en ik denk dat hij de juiste man is voor HSV.''