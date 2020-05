Clubs opgelet: dit sterrenelftal is vanaf 1 juli gratis op te pikken

Joe Hart (Burnley, 33)

75 interlands voor de Engelse ploeg op de teller, een erelijst om u tegen te zeggen... Nee, Joe Hart beleeft bepaald geen misselijke carrière. De sluitpost keepte in totaal 266 wedstrijden voor Manchester City en werd onder meer tweemaal landskampioen met de club. De 33-jarige Engelsman staat dit seizoen onder contract bij Burnley, maar kwam daar tot dusverre nog geen minuut in actie. Ook Manchester City-reservegoalie Claudio Bravo, 37 jaar inmiddels, is vanaf 1 juli transfervrij.

Thomas Meunier (Paris Saint-Germain, 28)

Meunier was dé revelatie bij de Belgen tijdens het EK voetbal in 2016 en speelde zich als opkomende back in de kijker van de internationale top. Het werd een enkeltje Parijs, waar hij inmiddels al vier seizoenen vertoeft. De back speelde dit seizoen zestien wedstrijden in de Ligue 1 en vijf in de Champions League. De 1,90 meter lange rechtsachter speelde in totaal veertig interlands voor de Rode Duivels, waarin hij zeven keer trefzeker was.

Volledig scherm Meunier. © AFP

David Luiz (Arsenal, 33)

De 33-jarige centrumverdediger flirtte de laatste weken openlijk met zijn oude liefde Benfica, waar hij als talent zijn eerste stappen richting de top zette. Later schopte Luiz het tot Paris Saint-Germain, Chelsea en Arsenal. Bij laatstgenoemde club speelde hij dit seizoen 25 competitieduels. Luiz is basisspeler bij het zeer wisselvallige Arsenal, dat na 28 speelronden de teleurstellende negende plaats in de Premier League bezet. Vanaf 30 juni is de Braziliaan vrij om terug te keren naar Portugal. Ook een langer verblijf in Londen behoort tot de mogelijkheden.

Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur, 33)

De binnenkort transfervrije verdediger geldt al jaren als een zeer gewaardeerde kracht bij Tottenham Hotspur én de Belgische ploeg, waardoor zijn naam voor komende zomer op veel lijstjes van technisch directeuren voorkomt. Ook Ajax werd gelinkt aan de centrumverdediger, die in Amsterdam zijn officiële debuut maakte. Na zes jaar in Nederland, waarvan één als huurling van RKC, maakte Vertonghen een droomtransfer naar de Premier League. Inmiddels heeft hij meer dan tweehonderd duels aan Premier League-ervaring in de benen en is hij met 118 wedstrijden recordinternational van de Rode Duivels. Dit seizoen pendelde Vertonghen bij de Spurs tussen bank en basis.

Volledig scherm Vertonghen tegenover Hakim Ziyech. © REUTERS

Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain, 27)

Net als de rechtsback loopt ook de linksback van PSG op 1 juli uit zijn contract. Kurzawa moest dit seizoen te vaak naar zijn smaak voorrang verlenen aan concurrent Juan Bernat en zelfs de negentienjarige oud-Ajacied Mitchel Bakker genoot diverse keren de voorkeur. Kurzawa speelde dertien interlands voor Frankrijk. Diverse Engelse en Italiaanse ploegen hebben naar verluidt oren naar de diensten van de linksback.

Mario Götze (Borussia Dortmund, 27)

Nog altijd gaat Götze in Duitsland door het leven als een held. Dat heeft hij niet te danken aan zijn prestaties voor Borussia Dortmund de laatste jaren, maar aan zijn beslissende goal in de WK-finale van 2014. Götze brak bij Dortmund door als toptalent, maar kon nooit de hoge verwachtingen waarmaken. Ook zijn jaren in dienst van Bayern München liepen uit op een fiasco. Door enkele vervelende blessures en een stofwisselingsblessure keerde Götze nooit meer terug op zijn oude niveau. De nog altijd pas 27-jarige middenvelder is aan het eind van de maand transfervrij, nadat Dortmund het kind van de club de deur wees.

Volledig scherm Götze werd in 2014 de gevierde man met zijn 1-0 tegen Argentinië. © Pim Ras Fotografie

Adam Lallana (Liverpool, 32)

De enige speler van de lijst die hoogstwaarschijnlijk afscheid gaat nemen met een hoofdprijs, luistert naar de naam Adam Lallana. De voorsprong van Liverpool op ‘concurrent’ Manchester City bedraagt het onwerkelijke aantal van 25 punten. Het is daarom niet de vraag óf, maar wanneer Lallana en co de prijs omhoog mogen tillen. De 32-jarige middenvelder is dit seizoen meestal invaller bij de ongenaakbare koploper en een scheiding eind juni lijkt dan ook meer dan logisch. Leicester City heeft een oogje op de allround-middenvelder.

David Silva (Manchester City, 34)

Silva geldt als een levende legende in het blauwe gedeelte van Manchester. Sinds hij in 2010 Valencia verruilde voor City, beleefde de club een waanzinnige opmars. Silva stond aan de basis van de prijzenregen en sleepte onder meer viermaal de Engelse landstitel in de wacht. De Spanjaard, die 125 keer zijn land diende, is uitgegroeid tot boegbeeld, aanvoerder en speler met de meeste duels in dienst van de Cityzens. Op het CV van Silva prijken bovendien nog twee EK-titels (2008 en 2012) én de WK-winst van 2010. De fijnbesnaarde technicus kondige in de zomer van 2019 aan dat het zijn laatste seizoen voor City zou worden.

Volledig scherm David Silva is aanvoerder van City. © REUTERS

Willian (Chelsea, 31)

Willian is al sinds 2013 een zeer gewaardeerde kracht bij de Londense topclub. Hij werd met Chelsea onder meer tweemaal landskampioen en won afgelopen seizoen nog de Europa Cup. De 69-voudig Braziliaans international beschikt over een aflopend contract en geniet volop interesse van clubs uit de internationale top. Onder meer Liverpool, Paris Saint-Germain en FC Barcelona zouden een gooi doen naar zijn handtekening. Zijn vertrek bij Londen staat inmiddels zo goed als vast: Willian zelf wil namelijk voor drie jaar tekenen, terwijl Chelsea twee jaar biedt. Zijn aanstaande vertrek betekent goed nieuws voor Hakim Ziyech, die een concurrent minder heeft bij aankomst in de Engelse hoofdstad.

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, 33)

El Matador was lange tijd op ramkoers met de club uit Parijs en leek afgelopen winter zijn heil te gaan zoeken bij Atlético Madrid, maar zag een tussentijdse overstap op het laatste moment afketsen. Sinds 2013 zeer succesvol, nadat voor 64,5 mil. Dit seizoen verloor de 33-jarige doelpuntenmachine zijn basisplek aan een andere topschutter: Mauro Icardi. In de tussentijd sierde Cavani veelvuldig de voorpagina’s van diverse sportkranten.

Dries Mertens (Napoli, 33)

De all-time topscorer van Napoli, die zelfs vaker scoorde dan legende Diego Maradona, zette zijn eerste stapjes in stadions als De Vliert en De Langeleegte. Het leest als een sprookje, maar het is werkelijkheid: voormalig AGOVV-pupil Dries Mertens schittert al jarenlang in Napels. Via FC Utrecht en PSV belandde de Belg in 2013 bij de Italiaanse club, waar hij het recordaantal van 121 treffers maakte. Het is dé reden dat Napoli het liefst door wil met de kleine doelpuntenmachine. Mertens zelf twijfelt nog tussen verlengen en gebruikmaken van zijn transfervrije status.