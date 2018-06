Cocu bij Fenerbahçe: 'Ik ken de druk na zes jaar Barça'

Groepswin­naar Kroatië stuurt debutant IJsland naar huis

26 juni Heel verrassend is het niet te noemen, de uitschakeling van IJsland na de poulefase van het WK. Vanavond, in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen poulewinnaar Kroatië, bewees de EK-sensatie van 2016 waarom het maar beter ook is dat het avontuur in Rusland erop zit.