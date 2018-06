Cocu moet Fenerbahçe van een facelift voorzien

Vitesse gaat voor back van Hull City, Van Weert in beeld bij Sporting

8:31 Het seizoen 2017-2018 zit erop. Alle aandacht gaat momenteel uit naar het WK in Rusland, maar ondertussen zijn clubs al druk bezig voor volgend seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.