Cocu over situatie bij Fenerbahçe: 'Mij is niet gevraagd om op te stappen'

De club beleeft een belabberde seizoensstart, met zeven punten uit zeven duels in de Turkse Süper Lig. Daarnaast was ook de start in de Europa League-groepsfase beroerd, nadat Cocu eerder al met 'Fener' uitgeschakeld werd in de Champions League-voorronde. Van de tien officiële duels die hij leidde, won de club er maar twee en gingen er zes verloren.

Cocu reageerde vandaag tegen FOX Sports op de situatie in Istanboel, waar hij morgen met zijn ploeg een Europa League-duel met Spartak Trnava uit Slowakije afwerkt. ,,Er zijn enorm veel veranderingen gaande in de club", zo begon hij. ,,Er gelden nog financiële sancties vanwege het verleden, waardoor de financiële mogelijkheden die er best zijn niet allemaal kunnen worden benut. Er is hier heel lang in een bepaald patroon gewerkt. We proberen iedereen uit te leggen wat we willen, maar daarbij zijn er veel wijzigingen in de begeleidende staf. Het is lastig om een vaste weg en structuur te krijgen en ook in het voetbal gaat het moeizaam."

Delicaat

Het is vechten in plaats van voetballen, zegt de voormalig trainer van PSV. ,,Er worden andere dingen gevraagd dan we gewend zijn. De situatie is delicaat. Dat is logisch. Dan moet je er alles aan doen om eruit te komen en bij elkaar te blijven. Met de president en technisch directeur doen we er alles aan om er ook uit te komen. Ik voel steun, en het is logisch dat er weerstanden komen als je bij een grote club gaat werken en de resultaten zijn niet goed. Mensen zijn het niet gewend. Fans willen dat er succes komt bij de club. Lukt dat niet, dan zijn er weerstanden vanuit de media bijvoorbeeld. De president heeft een bepaalde visie hoe hij de club wil neerzetten. Het gaat nu met horten en stoten. We moeten superscherp blijven en de kop erbij houden. De emoties hier lopen wat hoger op dan in andere landen. Daar moet je goed mee omgaan."