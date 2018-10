Cocu’s kleed lag klaar in Turkse spionagefilm

'Kezman mogelijk betrokken bij Belgische corruptie­zaak'

12:43 Twee naaste collega's van oud-PSV'er Mateja Kezman zijn opgepakt bij de enorme corruptiezaak in het Belgische voetbal. Het gaat om Uros Jankovic en Dejan Veljkovic. De laatstgenoemde zit vast in België en werd van begin af aan al genoemd in het omvangrijke schandaal.