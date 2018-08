Cocu verliest weer met Fenerbahçe

Ronaldo kan thuispu­bliek niet verwennen met treffer

25 augustus Juventus heeft ook de tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De Italiaanse titelhouder was voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor Lazio. Aanwinst Cristiano Ronaldo kon het gretige thuispubliek niet op zijn eerste competitietreffer trakteren, al deed hij vooral na de rust hard zijn best. Het zat hem echter in de afronding niet mee.