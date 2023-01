Cody Gakpo en Liverpool uit FA Cup geknikkerd door Brighton, Ryan Reynolds ziet zijn Wrexham bijna stunten

Met samenvattingLiverpool is uitgeschakeld in de vierde ronde van de FA Cup. De ploeg van coach Jürgen Klopp, de titelhouder van het Engelse bekertoernooi, verloor met 2-1 bij Brighton & Hove Albion. Cody Gakpo speelde de hele wedstrijd bij The Reds , terwijl Virgil van Dijk nog geblesseerd afwezig was.

Liverpool ging twee weken geleden in hetzelfde Amex-stadion in Brighton ook al hard onderuit in de Premier League. Brighton won toen met 3-0 van Liverpool, dat negende staat en ook al werd uitgeschakeld in de League Cup. Komende maand speelt Liverpool in de Champions League in de achtste finales tegen titelverdediger Real Madrid, een herhaling van de finale van vorig seizoen in Parijs.



Liverpool kwam vanmiddag nog wel op voorsprong via Harvey Elliott. Die werd de diepte ingestuurd en rondde goed af. Brighton maakte nog voor de rust weer gelijk. Lewis Dunk veranderde het schot van Tariq Lamptey van richting, waardoor doelman Alisson kansloos was.

Brighton bracht in de tweede helft Joël Veltman en in de extra tijd ook Jan Paul van Hecke in de ploeg. De wedstrijd stevende af op een gelijkspel waardoor een nieuwe wedstrijd in Liverpool nodig was. Maar de Japanse man in vorm Kaoru Mitoma kreeg in de extra tijd bij de verre paal de bal toegespeeld door Pervis Estupiñán, nam goed aan en schoot beheerst langs Alisson voor de winnende goal.

Volledig scherm Cody Gakpo (r). © Action Images via Reuters

Wrexham stunt bijna tegen Sheffield United

De grote stunt in de vierde ronde van de FA Cup leek op naam te komen van Wrexham FC. De koploper van de National League (vijfde niveau in Engeland) leek voor eigen publiek met 3-2 te gaan winnen van Sheffield United. De nummer twee van het Championship maakte in minuut 95 nog de 3-3 om er een replay uit te slepen.



De bezoekers kwam al in de tweede minuut op voorsprong via Oli McBurnie, maar via James Jones (‘50) en Thomas O’Connor (‘61) werd het 2-1 voor Wrexham. Na de gelijkmaker van Oliver Norwood in de 65ste minuut leken de clubs op weg naar een replay op Bramall Lane in Sheffield over anderhalve week, maar in de 86ste minuut maakte Paul Mullin de 3-2 tot grote vreugde van de 10.000 supporters in de Racecourse Ground. De replay komt er echter alsnog, want de mee naar voren gestuurde verdediger John Egan maakte in de 95ste minuut nog de 3-3.

Wrexham werd in november 2020 gekocht door de Canadese acteur Ryan Reynolds en zijn Amerikaanse kompaan Rob McElhenney. Door de docuserie ‘Welcome to Wrexham’ op Disney+ vergaarde het bescheiden clubje onder de rook van Liverpool en Manchester sinds afgelopen zomer flink wat nieuwe fans over de hele wereld. Met deze knappe bekerwedstrijd krijgt het fraaie verhaal van Reynolds en de succesvolle coach Phil Parkinson een nieuw hoofdstuk.

Volledig scherm Ryan Reynolds juicht na de 3-2 voor Wrexham. © AFP