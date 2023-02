Cody Gakpo gidst Liverpool met goal naar zege op tiental Newcastle United

met video'sLiverpool heeft een belangrijke overwinning geboekt in de jacht op Europees voetbal. De ploeg van Jürgen Klopp beleefde een sterke openingsfase en was uiteindelijk met 0-2 te sterk voor Newcastle, dat 70 minuten lang met 10 man moest spelen.

Bij Liverpool keerde aanvoerder Virgil van Dijk terug in de basis. De Oranje-international speelde door een hamstringblessure sinds 3 januari geen wedstrijd meer. Ook Cody Gakpo, die eerder deze week zijn eerste treffer voor The Reds maakte in de gewonnen derby tegen Everton, mocht weer vanaf het begin spelen.

De eerste 10 minuten was het even wennen voor Van Dijk, die zag dat zijn ploeg onder hoge druk werd gezet. Dankzij een knappe reflex van Alisson Becker op een inzet van Miguel Almiron hield de uitploeg de nul. Daarna was de eerste aanval van Liverpool wel raak. Een prachtige steekpass van Trent Alexander-Arnold werd knap gecontroleerd door Darwin Nuñez, die vervolgens snoeihard afrondde. Even later was het Mohammed Salah die de bal prachtig achter de verdediging legde en kon spits Cody Gakpo koelbloedig zijn tweede goal voor Liverpool maken: 2-0.

Het doelpunt van Gakpo:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zo zat Liverpool al op rozen toen in de 21ste minuut Newcastle-doelman Nick Pope een enorme blunder maakte. In een poging buiten de 16 de bal weg te koppen, verslikte hij zich in de bal. De Engelsman viel op de grond en uit een reflex pakte hij de bal met zijn handen: direct rood.

Tot aan de rust lukte het Liverpool niet om de wedstrijd op slot te gooien en kwam juist Newcastle nog twee keer dicht bij een doelpunt via Allan Saint-Maximin (gered door Alisson) en Dan Burn (kopbal op de lat). Ook in het begin van de tweede helft leek de thuisploeg terug in de wedstrijd te kunnen komen. Maar nadat Alexander Isak en Fabian Schär hun grote kansen misten en Klopp in één keer vier wissels doorvoerde, lukte het Liverpool om het tempo uit de wedstrijd te halen en de zege over de streep te trekken.

De rode kaart van Pope:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een welkome zege voor de mannen van Klopp, ondanks dat het spel nog niet om over naar huis te schrijven was. Dinsdag komt Real Madrid op bezoek en zal het niveau ongetwijfeld omhoog moeten om een kans te maken.

Door de zege klimt Liverpool naar de 8ste plek in de Premier League met nog een wedstrijd minder gespeeld dan de ploegen bovenin. Newcastle blijft 4de met vijf punten achterstand op Manchester United.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.