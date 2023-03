Cody Gakpo grijpt hoofdrol tijdens horroravond Erik ten Hag: Liverpool maakt gehakt van Manchester United

Met twee goals droeg Cody Gakpo bij aan een historische zege van het ontketende Liverpool op Manchester United. The Reds dienden de ploeg van Erik ten Hag in de beladen kraker een evenaring van de grootste nederlaag in de clubhistorie toe: 7-0. Het was Gakpo die de absolute hoofdrol greep op een uitzinnig Anfield.

Maandenlang joeg Manchester United afgelopen zomer en winter op de krabbel van Cody Gakpo, die zich bij PSV had ontwikkeld tot de beste speler van de eredivisie. Zijn komst was dan ook een van de voornaamste wensen van de nieuwe trainer Erik ten Hag. Gakpo moest de leegte van de vertrokken Cristiano Ronaldo opvullen bij de grootmacht, maar koos voor een miljoenentransfer naar Liverpool. Uitgerekend Gakpo kroonde zich tot man van de wedstrijd op Anfield: met een dubbelslag droeg hij bij aan de sensationele 7-0 zege.

Het zorgde voor ontlading bij de Nederlander. Met een oerkreet en knieschuiver vierde Gakpo zijn treffers in de topper. Gakpo leek zichzelf daarmee definitief te bevrijden na een moeizame start. De aanvaller werd na matige optredens bekritiseerd zelfs al voorzichtig afgeschreven in Engeland, maar de oud-PSV’er vierde in de beladen kraker tegen Manchester United zijn finest moment.

Voor rust opende de winteraanwinst de score namens The Reds. Gakpo omspeelde Raphaël Varane, zocht de verre hoek en liet Anfield zien waarom Liverpool de portemonnee heeft getrokken voor zijn diensten. Daar bleef het niet bij, want vijf minuten na de onderbreking verdubbelde Gakpo van dichtbij zijn productie. Tussendoor had ook Darwin Nuñez het net al gevonden namens de thuisploeg.

Gakpo verhoogde zijn totaal in de Premier League daarmee naar vier goals. Met zijn treffers hielp hij zijn ploeg aan een broodnodige zege. Liverpool beleeft een teleurstellend seizoen en moet nog alle zeilen bijzetten om een Champions League-ticket af te dwingen. Daarvoor was een zege in de North-West Derby, van oudsher een van de meest beladen wedstrijden in Engeland, simpelweg noodzakelijk.

Genadeloos afgestraft

Dat lukte. Gakpo en consorten domineerden de wedstrijd op Anfield, maar het was Manchester United dat voor rust nog de grootste kansen kreeg. Casemiro dacht voor rust zelfs de score te openen namens de ploeg van Ten Hag, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Dat Antony, Bruno Fernandes en Wout Weghorst het vizier niet op scherp hadden staan, werd genadeloos afgestraft door Gakpo en zijn ploeggenoten. De Oranje-international schonk Liverpool, waar ook Virgil van Dijk in de basis stond, daarmee drie belangrijke punten en de vijfde plaats op de ranglijst.

Via Mohamed Salah (twee treffers), opnieuw Nuñez en Roberto Firmino werd het zelfs 7-0, wat de grootste nederlaag van het seizoen en een evenaring van de grootste nederlaag ooit (uit 1931) voor Manchester United betekende. Gedesillusioneerd dropen The Red Devils af na de keiharde afstraffing, die de topclub weer met beide benen aan de grond bracht.

De ploeg van Ten Hag beleefde een horroravond en lijkt daardoor definitief afgehaakt in strijd om de landstitel. De achterstand op koploper Arsenal bedraagt momenteel veertien punten, al heeft de Londense lijstaanvoerder een wedstrijd meer gespeeld. Na het beschamende optreden op Anfield zal voorlopig echter niemand bij United, dat voor vanavond elf duels op rij ongeslagen was, spreken over het kampioenschap. Een avond om snel te vergeten voor Ten Hag, maar eentje waarop Gakpo zijn definitieve doorbraak beleefde en Liverpool historie schreef.

Volledig scherm Liverpool's Cody Gakpo, left, is challenged by Manchester United's Casemiro during the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, England, Sunday, March 5, 2023. (AP Photo/Jon Super) © AP