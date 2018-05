Coentrao heeft geen zin in WK: 'Ik ben te moe'

'Vorige week, na veel nadenken, vertelde ik het nationale team dat ik na een erg vermoeiend seizoen het gevoel heb dat ik niet in staat ben om de 'Seleção' op het WK te vertegenwoordigen,' schrijft de 52-voudig international in zijn Instagram-post.

Sanches

Renato Sanches ontbreekt in de voorlopige selectie van Portugal. De voetballer van Swansea werd bij het EK in 2016 in Frankrijk nog uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi. De Portugezen wonnen in 2016 de Europese titel door het gastland in de finale te verslaan.