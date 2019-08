Colombiaanse jeugdspeler produceert Maradona-achtige wereldgoal

Vahid Halilhod­zic nieuwe bondscoach Marokko

18:28 Vahid Halilhodzic is benoemd tot bondscoach van Marokko. De Bosniër was laatstelijk actief bij het Franse Nantes, waar hij in januari werd geconfronteerd met de tragische dood van de Argentijnse spits Emiliano Sala. Hij was ook bondsocach van Algerije, waarmee hij op het WK 2014 de achtste finale bereikte, Ivoorkust en Japan. Halilhodzic had als clubtrainer onder meer Paris Saint-Germain en Trabzonspor onder zijn hoede.