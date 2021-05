Column Hugo Borst | Het kan bijna niet anders dan dat de nieuwe voorzitter Koeman wegstuurt

Ligt Koeman er al uit? Iemand iets gehoord?

‘Had toch lekker bij het Nederlands elftal gebleven, man.’ Dat zouden we tegen Ronald Koeman kunnen zeggen mocht hij een dezer dagen ontslagen worden als trainer van Barcelona. Maar hij was niet te stoppen, vorig jaar. Als een bronstig edelhert stond Koeman te trappelen in het Gooi. Burlende beesten hou je niet tegen. Hij kon al tweemaal eerder naar zijn droomclub, het was er niet van gekomen. Nu moest en zou-ie. We begrepen het allemaal wel, we gunden het Koeman ook allemaal. Al vonden we het wel zonde. Want er kwam een EK aan, en daarna een WK. En hij ging zo lekker met de jongens van Oranje.