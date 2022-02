Column Sjoerd Mossou | Ook met voetbal dring je niet door tot Poetin, maar mogelijk wél tot meerderheid Russen

Nieuw-Zeelandse voetbal­ster met drie eigen goals in rijtje met Martin Palermo en Sven van Beek

Het zal je maar gebeuren, drie eigen goals maken in één wedstrijd. De Nieuw-Zeelandse Meikayla Moore ‘flikte’ het zondag in de interland tegen de Verenigde Staten (5-0). Schrale troost voor de pechvogel die geschiedenis schreef: ze is niet de enige die op een voetbalveld in drievoud voor schut ging.

21 februari