Column Sjoerd Mosssou | De gouden bal voor de grootste klepzeiker aller tijden wint Thibaut Courtois sowieso

Frankrijk wint eenvoudig van Gibraltar, Grieken­land verslaat Ierland in poule Oranje

In poule B van de kwalificatiereeks voor het EK 2024 in Duitsland hebben Frankrijk en Griekenland vanavond goede zaken gedaan. Frankrijk won in het Portugese Faro met 0-3 van Gibraltar. Griekenland won in Athene met 2-1 van Ierland en staat nu op zes punten.