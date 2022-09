Column Thijs Zonneveld | Je kunt cynisch doen over het zwarte shirt van Denemarken, maar ik vind het een verademing

Drie topploegen gehad en tóch zevende: Sparta staat vol trots in de subtop

Sparta sloot de zaterdagavond af in feeststemming én als nummer 6 van de eredivisie. Een dag later wipte Heerenveen nog over de Rotterdammers heen. Waar gaat dit eindigen voor Sparta in een competitie met zo weinig zekerheidjes? ,,We moeten waken voor euforie, maar ik denk dat we heel ver zijn.’’

19 september