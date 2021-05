Column Van Hanegem | Als ik Koeman was, was ik al lang weg geweest bij Barça: dan maar geen miljoenen

Frenkie de Jong over Barcelona-cri­sis: ‘Beker winnen is leuk, maar uiteinde­lijk is het niet genoeg’

19:54 Terwijl in Barcelona de bom barstte tussen trainer Ronald Koeman en voorzitter Joan Laporta, vierde Frenkie de Jong een weekje vakantie in Arkel. Na een lang en slopend seizoen had de middenvelder een paar dagen vrij om vrienden en familie te zien in zijn thuisdorp.