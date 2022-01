Column Van Hanegem | Geen Ziyech en Mazraoui: benieuwd of de Marokkaans bondsvoorzitter nog zo achter zijn koppige coach staat

Er werd afgelopen weekeinde bijna nergens gevoetbald en dan ga je als liefhebber toch een beetje op zoek naar een kanaal waar je ergens een wedstrijd kan vinden. De clubs in de eerste divisie speelden wel. Ik keek een tijdje naar Almere City tegen Telstar en mij bekroop het gevoel dat ze in Almere de mensen, die de moeite hadden genomen om te gaan kijken, het entreegeld terug moesten geven. En snel ook. Het was niet om aan te zien. Almere City, dat speelde onder Fred Grim een periode toch heel aardig? En Jack de Gier bracht de ploeg als trainer toch echt bijna naar de eredivisie, het was dat De Graafschap destijds op tijd wakker werd, anders waren ze daar al gekomen. Er is daar ook nog wel wat geld voor handen, maar onder Gertjan Verbeek is het niet gelukt en Alex Pastoor, gek genoeg zijn grote vriend, laat het als opvolger niet echt beter gaan. Oké, Pastoor is nog maar net begonnen, maar het was echt helemaal niets.