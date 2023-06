Column Willem van Hanegem | Erik ten Hag hoeft zich toch niet zo piepklein te maken, waarom zo nederig?

LIVE Jupiler Pro League | Ontknoping in België: Mark van Bommel's Antwerp strijdt met Genk en Union om titel

De beslissing valt vandaag in de Jupiler Pro League. Wie volgt Club Brugge op als kampioen van België: lijstaanvoerder Antwerp van trainer Mark van Bommel, opponent Genk of Union, dat stuit op het al uitgeschakelde Club Brugge? Met slechts één punt verschil in de top 3 wacht een zinderende voetbalavond in België. Volg de apotheose in ons liveblog.