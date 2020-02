Comeback Hoffenheim komt te laat: Bayern bekert verder

Trainer Alfred Schreuder mocht even hopen op een stunt met Hoffenheim, nadat verdediger Jérôme Boateng de bal in de achtste minuut in eigen doel had gewerkt. Maar Bayern München herstelde zich snel en leidde bij rust met 3-1. Aanvoerder Benjamin Hübner van Hoffenheim passeerde eveneens zijn eigen keeper. Vervolgens schoot Thomas Müller de thuisploeg naar 2-1 en kopte Robert Lewandowski de 3-1 binnen. De Poolse spits trof in de tweede helft opnieuw met zijn hoofd doel (4-1). Het Nederlandse talent Joshua Zirkzee mocht in de 80e minuut invallen bij Bayern München. Hij miste na zijn eerste actie een grote kans op 5-1.